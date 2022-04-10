В течение следующих нескольких месяцев российским войскам будет трудно найти достаточный ресурс, чтобы добиться успеха на Донбассе. Об этом пишет CNN со ссылкой на Институт исследования войны (ISW).

«По нашим оценкам, в течение следующих нескольких месяцев российским военным будет сложно собрать значительную боеспособную силу из механизированных подразделений для операции на Донбассе. Россия, вероятно, продолжит бросать сильно поврежденные и частично перегруппированные подразделения в наступление по частям, что принесет ограниченную пользу при очень высокой цене», - говорится в материале.

Военные аналитики и наблюдатели утверждают, что России может быть тяжело реорганизовать силы, пострадавшие в боях с ВСУ, особенно в Киевской области и северных областях Украины.