Словакия может передать Украине и самолеты МиГ-29

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер не исключил передачу Украине истребителей МиГ-29. Об этом он сказал после встречи с премьером Бельгии Александром Де Кроо, сообщает Aktuality.

Прежде всего Хегер обратил внимание на то, что постсоветская техника, находящаяся на вооружении словацкой армии, очень рискованна и ее дальнейшая эксплуатация без российских поставок, которые Братиславу не интересуют, нежизнеспособна.

Он также заявил, что страна ведет переговоры с партнерами по защите воздушного пространства Словакии.