Атака на консульство Ирана в Афганистане
Участники акции протеста забросали камнями здание консульства Ирана в городе Герат, расположенном на западе Афганистана. Об этом сообщает в понедельник агентство IRNA.
Кроме того, по его данным, акция протеста прошла возле посольства Ирана в Кабуле.
МИД Ирана осудил атаку и призвал власти Афганистана обеспечить безопасность дипломатических объектов. «Должна быть обеспечена полная безопасность посольства и [дипломатических] представительств Ирана в Герате и других афганских городах, также должны быть предоставлены гарантии того, что их деятельности не будет ничего угрожать», - заявил официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзаде.