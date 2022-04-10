За день украинская армия уничтожила семь воздушных целей российской армии всу
Сегодня зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил и ПВО Сухопутных войск Вооруженных сил Украины уничтожено семь воздушных целей российской армии. Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.
В частности, как отмечается, уничтожен один самолет, два вертолета, четыре беспилотных летательных аппарата.
«Истребители Воздушных сил Вооруженных сил Украины продолжают воздушное противостояние с превосходящими силами противника – патрулируют воздушное пространство, прикрывая ударные группы штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24м, которые на разных направлениях наносят ракетно-бомбовые удары по позициям российских войск», - говорится в сообщении.