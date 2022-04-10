В российских тюрьмах более 700 украинских военнослужащих и более тысячи мирных жителей Вице-премьер
Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что в российских тюрьмах и в местах лишения свободы, расположенных в самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» (и на других подконтрольных российской армии территориях Украины), находятся более 700 украинских военнослужащих и более тысячи мирных жителей.
Такие цифры Верещук назвала в ходе интервью в понедельник агентству Reuters. По ее словам, многие мирные украинцы содержатся вместе с уголовными преступниками. А Москва готова обмениваться только военнопленными.
Больше всего, по словам Верещук, ее беспокоит судьба женщин из числа мирных жителей Украины, которых более 500. В российских тюрьмах, по словам Ирины, их регулярно подвергают унижениям.
«Нас хотят напугать, - заявила Верещук. – Хотят, чтобы мы плакали и вели себя как жертвы. Но мы не жертвы. Наши женщины и девушки... просят нас продолжать бороться за победу».
В условиях войны Би-би-си не может оперативно подтвердить информацию о числе граждан Украины, находящихся в российских тюрьмах, и условиях их содержания.