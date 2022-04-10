Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что в российских тюрьмах и в местах лишения свободы, расположенных в самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» (и на других подконтрольных российской армии территориях Украины), находятся более 700 украинских военнослужащих и более тысячи мирных жителей.

Такие цифры Верещук назвала в ходе интервью в понедельник агентству Reuters. По ее словам, многие мирные украинцы содержатся вместе с уголовными преступниками. А Москва готова обмениваться только военнопленными.

Больше всего, по словам Верещук, ее беспокоит судьба женщин из числа мирных жителей Украины, которых более 500. В российских тюрьмах, по словам Ирины, их регулярно подвергают унижениям.