Мэр Николаева анонсирует наступление украинской армии на Херсон

Мэр Николаева Александр Сенкевич в прямом эфире обратился к жителям Херсона. Он заявил, что ВСУ на пути к освобождению города, пишут украинские СМИ.

«Вооруженные силы Украины рядом, они на пути к вам и сделают все, чтоб как можно скорее освободить вас, ваши улицы и дома от российских войск. Мы видим вашу смелость и то, как храбро вы держитесь и сохраняете украинский дух в городе. Мы уверены, что вы продержитесь и мы обязательно победим! Николаев с вами», - сказал Александр Сенкевич.