Более миллиона украинских детей могут страдать от недоедания, заявил директор программы экстренной помощи ЮНИСЕФ Мануель Фонтейн. Об этом передает ВВС.

По его словам, почти половина из более чем трех миллионов детей, находящихся в Украине, рискуют остаться без необходимого количества еды.

«Ситуация еще хуже в таких городах, как Мариуполь и Херсон, где дети и их семьи на протяжении недель живут без водопровода и канализации, без регулярного снабжения продуктами питания и медицинской помощи», - добавил он.