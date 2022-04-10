США готовят новый пакет мер безопасности для Украины. Он будет адаптирован к новому фронту войны на востоке и юге страны, где местность отличается от прежнего основного фронта. Об этом в понедельник, 11 апреля, сообщает CNN со ссылкой на представителей Министерства обороны США.

Согласно информации информационного агентства, новая помощь может включать большее количество беспилотников и противотанковых систем Javelin, которые США ранее уже предоставляли Украине.

"Отчасти это связано с тем, что Украина уже имеет на вооружении такие виды оружия и может быстро их применить", - объяснили в Минобороны США.