США готовят новый пакет мер безопасности для Украины
США готовят новый пакет мер безопасности для Украины. Он будет адаптирован к новому фронту войны на востоке и юге страны, где местность отличается от прежнего основного фронта. Об этом в понедельник, 11 апреля, сообщает CNN со ссылкой на представителей Министерства обороны США.
Согласно информации информационного агентства, новая помощь может включать большее количество беспилотников и противотанковых систем Javelin, которые США ранее уже предоставляли Украине.
"Отчасти это связано с тем, что Украина уже имеет на вооружении такие виды оружия и может быстро их применить", - объяснили в Минобороны США.
Кроме того, Вашингтон ведет переговоры с партнерами и союзниками в Европе, чтобы узнать, какие системы ПВО большой дальности, танки, бронетехнику и артиллерию они могли бы предоставить Украине дополнительно из собственных запасов.
"Эти обсуждения особенно актуальны, поскольку местность в южной и восточной частях Украины отличается от местности первых недель войны, когда боевые действия проходили в лесистых районах к северу от Киева, где украинские силы преуспели в тактике засад", - отмечает телеканал.
По словам официальных лиц США, теперь украинцы нуждаются в более тяжелом вооружении, таком как бронетехника и артиллерия.
Украина по-прежнему хочет получить истребители, заявили официальные лица, но США по-прежнему выступают против этого.
По их словам, сейчас в Украину прибывает от восьми до десяти рейсов с помощью в день не только из Соединенных Штатов, но и из других стран.