Имран Хан требует немедленного проведения выборов

Экс-премьер Пакистана и лидер партии "Техрик-и-Инсаф" Имран Хан потребовал в Twitter немедленного проведения парламентских выборов в стране, по итогам которых определят нового главу правительства.

"Мы требуем немедленных выборов, поскольку это единственный путь вперед — позволить народу путем честных и свободных выборов решить, кого он хочет видеть своим премьер-министром", — написал Хан.

Он добавил, что намерен провести молитву в городе Пешавар.

We are demanding immediate elections as that is the only way forward -- to let the people decide, through fair & free elections, whom they want as their prime minister. — Imran Khan (@ImranKhanPTI) April 11, 2022

"В среду я проведу джалсу в Пешаваре… Мою первую джалсу после того, как меня сместили из-за смены режима, спровоцированной иностранцами. Я хочу, чтобы все наши люди пришли, поскольку Пакистан был создан как независимое, суверенное государство, а не как марионеточное государство иностранных держав", — написал Хан.

Ранее нижняя палата парламента Пакистана выбрала премьером страны президента Пакистанской мусульманской лиги (Н) Шахбаза Шарифа. Он был фактически единственным кандидатом на выборах после того, как партия "Техрик-и-Инсаф" вышла из состава парламента незадолго до запланированных выборов нового премьера.