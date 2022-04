Имран Хан требует немедленного проведения выборов

Экс-премьер Пакистана и лидер партии "Техрик-и-Инсаф" Имран Хан потребовал в Twitter немедленного проведения парламентских выборов в стране, по итогам которых определят нового главу правительства.

"Мы требуем немедленных выборов, поскольку это единственный путь вперед — позволить народу путем честных и свободных выборов решить, кого он хочет видеть своим премьер-министром", — написал Хан.

Он добавил, что намерен провести молитву в городе Пешавар.

We are demanding immediate elections as that is the only way forward -- to let the people decide, through fair & free elections, whom they want as their prime minister.