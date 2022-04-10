США призывают все страны не приобретать оружие у России

Соединенные Штаты призывают все страны не приобретать вооружения у России, при этом решение по возможным санкциям против Индии за покупку российских систем С-400 пока не принято. Об этом заявил в понедельник американский госсекретарь Энтони Блинкен по итогам двусторонних переговоров в формате «два плюс два» между главами оборонных и внешнеполитических ведомств США и Индии на совместной пресс-конференции в Вашингтоне, пишет РИА Новости.

«Мы продолжаем призывать все страны избегать новых крупных сделок по приобретению российских систем вооружения, особенно в свете того, что Россия делает в отношении Украины», - сказал он.

«Мы пока не приняли решение относительно потенциальных санкций или потенциальных исключений из санкций», - добавил при этом глава американской дипломатии, отвечая на вопрос о потенциальных санкциях против Индии из-за покупки С-400.