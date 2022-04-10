В Курске задержали мужчину, устроившего грандиозный салют и напугавшего весь город. На вопрос полицейских – зачем, он ответил, что просто хотел подарить праздник городу, пишет телеграм-канал Baza.

Дело в том, что в регионе с сегодняшнего дня был объявлен желтый уровень террористической угрозы (область граничит с Украиной). И когда в центре Курска стали разрываться хлопки, похожие на взрывы, жители города в панике подумали, что начались обстрелы со стороны Украины.

Но уже очень быстро выяснилось, что виной всему стал 44-летний местный житель, запустивший фейерверк на улице Карла Маркса. В полицейском участке мужчина заявил, что хотел подарить праздник всему Курску.