«Непосредственно главе исполнительной власти я не платил, - сказал свидетель. - Деньги у меня требовал начальник финансового управления исполнительной власти Рагим Рагимов. В 2015-2018 годах я передавал ему различные суммы. Он прямо сказал мне, что из выделенных на ремонт больницы 430 тысяч манатов 30 процентов должны быть переданы исполнительной власти».

Еще нескольких человек, дававших взятки бывшему главе исполнительной власти Имишлинского района Вильяму Гаджиеву, допросили в качестве свидетелей на очередном судебном заседании.

Офицер запаса Видади Бабаев в своих показаниях сообщил, что обратился в исполнительную власть Имишли с заявлением о переводе земельного участка на имя сына. За это ему пришлось заплатить Орхану, сотруднику отдела архитектуры исполнительной власти, 1.500 манатов.

Аналогичные показания дал другой свидетель, Гасан Гусейнов, занимающийся мелким фермерским хозяйством. По его словам, за оформление на свое имя четырех гектаров земли он заплатил исполнительной власти 150-200 манатов.

Заявление свидетеля вызвало протест Вильяма Гаджиева:

- Я просил у тебя взятку?! – возмутился подсудимый. - 150 манатов за 4 гектара не берут, это же мало! Это просто смешно!..

Позже показания дал Шакир Нуриев, бывший руководитель Зангиланского отделения Госфонда социальной защиты. Он сообщил, что дал взятку в размере 2.000 манатов, чтобы перевести принадлежавший его сыну участок площадью в 50 гектаров на имя другого сына:

«Со времен бывшего главы исполнительной власти Видади Гулиева эта земля принадлежала моему сыну, - объяснил на суде Шакир Нуриев. - После того, как он устроился на госслужбу, мы решили передать землю другому сыну. Главный бухгалтер исполнительной власти Джамиль Мусаев попросил за это 2.000 манатов и мне пришлось заплатить».

А Алиага Абдуллаев, мэр Имишлинского района, сообщил, что с денег, выделенных на работы по благоустройству района, с него потребовали 2.000 манатов.

В ходе процесса был также допрошен Эльмидар Исмаилов, директор ООО «Кристалл-2», которое занималось строительством трех общеобразовательных школ и жилого дома в Имишлинском районе.

«В 2012 году, во времена предыдущего главы Имишли, мы строили школу в селе Гарагувенлы, - рассказал суду свидетель. - Уже заканчивали первый этаж, когда на эту должность назначили Вильяма Гаджиева. Позже из исполнительно власти района мне было велено приостановить строительство и возобновить его только после личного разрешения Вильяма Гаджиева. Пообщавшись с помощником исполнительного директора Физули Исаевым, я понял, что «разрешение» обойдется мне в 20 процентов от суммы, выделенной на строительство школы. Таким образом, мне пришлось заплатить 251.000 манатов…»

После этого компания начала строительство школы в селе Джафарли, от которой исполнительной власти также «перепало» 184.000 манатов из выделенных 1,6 миллиона манатов.

Разыгравшийся аппетит главы Имишли привел в итоге к тому, что из средств, выделенных на завершение строительства школы в селе Гаджибабалы, осталось всего 440.000 манатов. Так что, завершение строительства бизнесмен финансировал из своего кармана.

По словам Исмаилова, после этого ООО «Кристалл-2» начало строить пятиэтажный жилой дома в этом же районе, на которое было выделено 2 миллиона 939 тысяч манатов.

«Из этих денег я передал исполнительной власти 460.000 манатов, - заявил свидетель. - Чтобы компенсировать потери, мы не стали устанавливать в здании домофон, а также закупили материалы по более низкой, чем указано в смете, цене. Двери, например, купили не за 220, а по 150 манатов за каждую. Официальные бюджетные документы я представил следствию».

Когда адвокат подсудимого спросил свидетеля, понимает ли он, что действовал незаконно, Исмаилов ответил утвердительно.

Позже, когда были оглашены показания свидетеля на следствие, в которых он утверждал, что экс-глава Имишли требовал от Исмаилова 20 процентов от выделенных на каждый проект средств, угрожая в противном случае «отобрать» проекты, Вильям Гаджиев вышел из себя и обвинил свидетеля во лжи:

«Есть доказательства, что ты давал мне деньги? – выкрикнул подсудимый. - Я, вот, представь, тоже дал тебе 10 миллионов манатов, вот только доказательств у меня нет. А теперь давай, верни мне мои деньги!..»

Последним свидетелем, допрошенным в ходе заседания, был Гусейн Ибрагимов, замглавы исполнительной власти Имишлинского района по социально-экономическим вопросам. Свидетель давал показания по эпизоду с агенством DOST, которое суд признал потерпевшим по делу.

«У нас были карты 140 человек, - рассказал Гусейн Ибрагимов. - Их имена были записаны в центре DOST, но деньги получали мы. Каждому работнику перечислялось по 218 манатов. Раз в месяц мои знакомые снимали деньги с банкоматов и отдавали их главному бухгалтеру Джамилю Мусаеву. По его словам, это было поручение самого Гаджиева. Что мы могли ему возразить?..»

Комментируя показания свидетеля, Гаджиев обвинил его во лжи.

- Ты совершил преступление, а теперь обвиняешь в этом меня?!..»

Свидетель:

- Вы поручили, а мы сделали.

Но Вильям Гаджиев не сдавался:

- Почему же ты тогда не пожаловался?

Свидетель:

- А кому я мог пожаловаться на главу исполнительной власти?

Суд продолжится 15 апреля