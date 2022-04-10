Украина предложила «иранскую модель» санкций для российского газа

Украина предлагает международным партнерам применить «иранскую модель» санкций в отношении российского «Газпрома». Такая модель предусматривает, что, когда российский газ будет идти в Евросоюз, средства за него не будут поступать в РФ, а будут перечисляться на специальные счета, пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра энергетики Украины Ярослава Демченкова.

«Что касается трубопроводного природного газа из России, то его сейчас сложнее всего заместить. Он составляет 40% общего импорта ЕС. Мы предлагаем «иранскую модель» санкций: природный газ доставляется от «Газпрома» в Европу, но все средства хранятся на специальных депозитных счетах в европейских банках, пока Россия не выполнит определенные условия», - заявил Демченков, подчеркнув, что таким образом деньги не будут идти непосредственно в РФ и не будут финансировать войну Кремля против Украины.