Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию, передает Sputnik Беларусь со ссылкой на пресс-службу главы государства.

«Белорусский борт номер один приземлился в аэропорту Благовещенска», – говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба белорусского президента сообщала, что во время визита Лукашенко проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры двух стран посетят космодром «Восточный» в Амурской области, в возведении инфраструктуры которого планируется участие и белорусских специалистов.

По данным пресс-службы, на космодроме президенты в формате один на один обсудят актуальные вопросы в развитии двусторонних отношений, совместные меры по противодействию санкционному давлению со стороны Запада, обстановку в регионе и мире, события в Украине.