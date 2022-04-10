Сводка Генштаба: Россия стягивает войска к границе Украины

Идут 48-е сутки войны в Украине. В утренней сводке 12 апреля Генштаба Вооруженных сил Украины говорится, что армия РФ пытается завершить перегруппировку и перемещение подразделений в районы сосредоточения в Белгородской и Воронежской областях, а также перебазирование авиации воздушно-космических сил на аэродромы, которые находятся в непосредственной близости от восточных границ Украины.

Согласно сообщению, на Северском направлении войска РФ завершают передислокацию в восточную операционную зону. Проходит перемещение подразделений 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа в определенные районы в Белгородской и Воронежской областях. Продолжается частичная блокировка города Харьков, идут боевые действия в районе города Изюм.

На Донецком и Таврическом направлениях армия РФ ведет боевые действия, удерживает определенные рубежи, а также перемещает дополнительные подразделения для ведения боевых действий, говорится в сводке украинского Генштаба.

«Выявлены признаки усиления системы противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Мелитополь и Иловайск. Вероятно, в дальнейшем противник будет пытаться взять под контроль город Мариуполь, овладеть Попасной и вести наступление в Курахово с целью выхода на административные границы Донецкой области», - указали в Генштабе.

Также россияне не оставляют попыток закрепиться на административных границах Херсонской области, отмечает Генштаб.

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки армия Украины отбила шесть атак россиян, уничтожены четыре танка, пять единиц бронированной, 26 единиц автомобильной техники и восемь артиллерийских систем противника. Воздушные силы ВСУ за предыдущие сутки поразили семь воздушных целей: один самолет, два вертолета и четыре беспилотных летательных аппарата.