Разведка Британии: бои в Украине усилятся в ближайшие недели

В течение следующих двух-трех недель боевые действия на востоке Украины будут усиливаться, так как Россия продолжает перенацеливать свои усилия в войне. Таков прогноз Министерства обороны Великобритании, который ведомство опубликовало в своем Twitter, анализируя ход войны в Украине.

«Российские атаки по-прежнему сфокусированы на украинских позициях вблизи Донецка и Луганска, продолжаются бои в районе Херсона и Николаева, возобновляется наступление на Краматорск», - говорится в сообщении.

Отмечается, что российские войска продолжают выводить из Беларуси, чтобы передислоцироваться для поддержки операций на востоке Украины.