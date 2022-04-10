Япония ввела санкции против почти 400 россиян и 30 организаций

Под ограничения попали, в частности, Катерина Тихонова и Мария Воронцова, которых СМИ называют дочерьми президента России Владимира Путина, а также жена и дочь министра иностранных дел Сергея Лаврова Мария Лаврова и Екатерина Винокурова. В списке санкций оказались в том числе депутаты Госдумы и военные, пишут российские СМИ.

Санкции затронули два российских банка – Сбербанк и Альфа-банк, а также научные и конструкторские бюро, машиностроительные и авиастроительные предприятия. В заявлении говорится, что с 12 мая активы банков будут заморожены, а также введен запрет на новые инвестиции в Россию – с этого дня их можно будет осуществлять только по особому разрешению.

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хаугида на пресс-конференции заявил, что с 19 апреля власти страны запретят импорт некоторых видов древесины из России, машинного оборудования и алкоголя.

Ранее власти Японии вводили несколько пакетов санкций в отношении России в связи с вторжением в Украину. Под ограничения попали российские чиновники и компании и резервы ЦБ. Власти страны запретили экспортировать в Россию часть товаров и технологий.