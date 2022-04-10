В Белгородской области России неизвестные разрушили железную дорогу

В Шебекинском районе Белгородской области, который граничит с Украиной, по неизвестной причине повреждены железнодорожные пути. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Шебекинском городском округе повреждение железнодорожных путей. Жертв и пострадавших нет. Разрушено только железнодорожное полотно. На месте работает оперативная группа», — отметил он.

Накануне Гладков объявил "желтый" уровень террористической опасности в Белгородской области, которая граничит с территорией Украины на протяжении порядка 500 км. Он пояснил, что данный режим вводится для усиления работы спецслужб до 25 апреля на территории всей области. Также с 11 до 25 апреля введен запрет на запуск петард, фейерверков и салютов по всей области. Ранее "желтый" уровень террористической опасности был введен в Курской и Брянской областях, а также в двух приграничных районах Воронежской области РФ.