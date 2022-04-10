Стали известны новые потери России в Украине
Общие боевые потери личного состава России составляют около 19,6 тыс. человек.
Как сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины, с 24 февраля российская сторона потеряла 732 танков, 1 946 боевые бронированные машины, 349 артиллерийских систем, 157 самолетов и 140 вертолетов, а также 111 РСЗО, 63 средств ПВО, 1406 единиц автомобильной техники, 7 кораблей/катеров, 76 цистерн с ГСМ, 124 БПЛА оперативно-тактического уровня.
Кроме того 25 единиц специальной техники, 4 пусковые установки ОТРК/ТРК.