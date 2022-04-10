Российские аэропорты вдоль украинской границы останутся закрыты

Росавиация продлила в восьмой раз временные ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России до 19 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

«До 19 апреля 2022 года 03:45 часов мск продлен режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. В качестве альтернативы рекомендуется использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», — сообщили в Росавиции.

Ограничения на полеты внутри России были введены Росавиацией 24 февраля, в день начала "военной спецоперации" России в Украине. Позднее они несколько раз продлевались.