Канцлер Австрии рассказал о словах Путина «было бы хорошо»

На прошедшей накануне встрече с канцлером Австрии Карлом Нехаммером президент России Владимир Путин заявил, что было бы лучше, если бы война закончилась скорее. Но в комментарии одного из участников встречи не говорится о методе прекращения войны – мирном или военном, передает РБК-Украина со ссылкой на NYT.

Нехаммер после встречи процитировал Путина: «Было бы лучше, если бы она – война – скорее закончилась». Но канцлер Австрии признает, что из контекста беседы не было понятно, о каком методе прекращения войны шла речь.

С одной стороны, эта фраза могла сигнализировать о том, что Путин готов к мирным переговорам, но нельзя исключать со стороны президента РФ и желания быстрой победы. Канцлер также отметил, что у Европы не может быть иллюзий: президент Путин полностью принял логику войны и действует соответственно ей.