В Сиязане ученики устроили поножовщину прямо в школе
В средней школе № 1 Сиязаньского района между учениками произошла поножовщина.
Как сообщил haqqin.az главный инспектор Губинской региональной группы пресс-службы МВД Хаял Талыбов, ученик 9-го класса нанес ножевое ранение ученику 10-го класса.
В ведомстве добавили, что инцидент произошел 5 апреля. Сегодня же обвиняемый в совершении преступления ученик предстанет перед судом.
В школе, где произошла поножовщина, также подтвердили данный факт и рассказали подробности.
«Была игра между учениками 9 и 10 классов, в котором победили девятиклассники. В это время между подростками возникла ссора и один из них ударил другого ножом», - заявили в учебном заведении.
В школе также сообщили, что виновниками инцидента стали два брата, которые учатся в этой школе.
«До сих пор у них не было проблем с дисциплиной. Никто и не знает, откуда один из них взял нож. Это первый подобный случай в нашей школе. Пострадавший парень тоже не был проблемным, хорошо учился», - отметили в школе.
Пострадавший во время поножовщины был доставлен в больницу и прооперирован.