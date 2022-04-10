В Сиязане ученики устроили поножовщину прямо в школе

В ведомстве добавили, что инцидент произошел 5 апреля. Сегодня же обвиняемый в совершении преступления ученик предстанет перед судом.

В школе, где произошла поножовщина, также подтвердили данный факт и рассказали подробности.

«Была игра между учениками 9 и 10 классов, в котором победили девятиклассники. В это время между подростками возникла ссора и один из них ударил другого ножом», - заявили в учебном заведении.

В школе также сообщили, что виновниками инцидента стали два брата, которые учатся в этой школе.

«До сих пор у них не было проблем с дисциплиной. Никто и не знает, откуда один из них взял нож. Это первый подобный случай в нашей школе. Пострадавший парень тоже не был проблемным, хорошо учился», - отметили в школе.

Пострадавший во время поножовщины был доставлен в больницу и прооперирован.