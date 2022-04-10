В России проблемы с продажей долларов и евро

Российские экспортеры столкнулись с проблемами при попытке продать валютную выручку на рынке, что необходимо для исполнения текущих нормативов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в правительстве, Центробанке и крупных промышленных группах, ведущих поставки за рубеж.

Согласно данным, доллары и евро не пользуются спросом на бирже по ряду факторов. Во-первых, импортерам в таком количестве они больше не нужны из-за резкого падения поставок товаров, что связано с антироссийскими санкциями и, как следствие, проблемами с логистикой. Во-вторых, сохраняющиеся ограничения на использование валюты (вывод за рубеж, снятие наличных) снижают интерес к ней со стороны других физических и юридических лиц — по сути, она перестала выполнять традиционные функции.

В связи с этим экспортерам в отдельные дни удавалось продать не более половины от необходимых 80% выручки. Смягчение ограничений в пятницу, 9 апреля, может стабилизировать ситуацию, но не решит проблему. Сами компании, не исполняющие нормативы, пока не наказывают, так как речи о недобросовестной практике не идет.