В России проблемы с продажей долларов и евро
Российские экспортеры столкнулись с проблемами при попытке продать валютную выручку на рынке, что необходимо для исполнения текущих нормативов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в правительстве, Центробанке и крупных промышленных группах, ведущих поставки за рубеж.
Согласно данным, доллары и евро не пользуются спросом на бирже по ряду факторов. Во-первых, импортерам в таком количестве они больше не нужны из-за резкого падения поставок товаров, что связано с антироссийскими санкциями и, как следствие, проблемами с логистикой. Во-вторых, сохраняющиеся ограничения на использование валюты (вывод за рубеж, снятие наличных) снижают интерес к ней со стороны других физических и юридических лиц — по сути, она перестала выполнять традиционные функции.
В связи с этим экспортерам в отдельные дни удавалось продать не более половины от необходимых 80% выручки. Смягчение ограничений в пятницу, 9 апреля, может стабилизировать ситуацию, но не решит проблему. Сами компании, не исполняющие нормативы, пока не наказывают, так как речи о недобросовестной практике не идет.
«Спроса на доллары и евро почти нет, а главное — никто не может поручиться, что он возникнет. У рубля нет курса — только путь», — сообщил один из собеседников издания.
Ранее указом президента России Владимира Путина была введена обязательная продажа валютной выручки, спустя четыре дня после начала войны в Украине. Позднее была введена комиссия в 12% на покупку на бирже долларов, евро и фунтов, лимиты по переводу средств за рубеж, запрет на обслуживание внешних обязательств по евробондам без специального разрешения правительства. После недолгого снижения рубль начал уверенно расти и достиг двухлетнего пика, после чего Центробанк начал снимать ограничения. Эксперты отмечают, что в условиях перекрытого импорта, когда доллары потратить не на что, рубль может продолжить расти, что приведет к проблемам с исполнением бюджета.