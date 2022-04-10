Днепропетровская область снова под прицелом россиян

Российские войска в ночь на 12 апреля дважды атаковали Днепропетровскую область. Одну из ракет удалось сбить, другая попала в здание мельницы. Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук, передают украинские СМИ.

Отмечается, что россияне обстреляли Синельниковский район на границе с Запорожской и Донецкой областями. Пострадавших нет.

По словам главы облсовета, ситуация в области контролируемая. "Пока вражеской техники и оккупационных войск на территории области нет. У нас мощная оборона, у оккупантов - никаких шансов", - заявил он.