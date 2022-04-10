Топ-7 признаков для старта автоматизации бизнеса

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Начинать бизнес – очень легко, но управлять им и обеспечить долгосрочное функционирование вовсе не простое дело. Именно поэтому профессиональные бизнесмены внедряют ERP-систему для автоматизации бизнес-процессов сразу после запуска бизнеса. Но после каких признаков стоит начинать автоматизацию бизнеса?

По мнению бизнес-экспертов, бизнесмены не хотят тратить много времени на решение данного вопроса и чаще выбирают готовые решения. Готовые решения позволяют адаптировать бизнес-процессы под ERP-систему, а не наоборот. В результате этого бизнес теряет время и деньги. Бизнесмены думают, что если владельцы бизнеса наблюдают один из 7 следующих признаков внутри компании, то они должны начать автоматизировать свой бизнес. Давайте рассмотрим эти признаки. Упущенные возможности

Владелец компании видит успешные сделки, но не информирован о других несостоявшихся контрактах и причинах неудач. Не секрет, что продажи легче делать с клиентами, которые хотя бы раз обращались в компанию. Что? Где? Когда?

Мы говорим не о популярной интеллектуальной игре, а о том, чем занимается каждый сотрудник. Руководитель компании обычно бывает не информирован об эффективности отдельных кадров, так как контактирует в основном с руководителями отделов. Ключ в одну сторону, замок - в другую

Важные данные компании, например, CRM - Клиенты и их контакты, хранятся в различных программах и системах и переносятся из одной системы в другую вручную. В таком случае вся информация может быть использована любым сотрудником, что в свою очередь приводит к передаче информации о компании третьим лицам. Выполняй, сдавай... и снова

Здесь речь идет о рутинной и повторяющейся работе. Обычно такую нагрузку выполняют несколько кадров и это, как правило, отнимает много рабочего времени у сотрудников. Своевременное вмешательство

Отчеты готовятся несвоевременно. Поскольку данные находятся на разных носителях, их очень сложно собрать в единую систему для создания отчетности. Отчеты в лучшем случае появляются 1-2 раза в месяц. Без подготовки к дождю

Невозможно прогнозировать приблизительные результаты деятельности. Данные не систематизированы, а прогнозы основаны на личном опыте и поэтому составляются неправильно. Одна задача, разные кадры

Один и тот же процесс выполняется разными сотрудниками совершенно по-разному. В результате невозможно контролировать результат и качество работы. А с чего начать автоматизацию?