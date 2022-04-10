Начальник турецкой разведки на приеме у Закира Гасанова
Во вторник, 12 апреля, министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился в Баку с делегацией во главе с начальником разведки Генерального штаба Турции корпусным генералом Рафетом Далкыраном.
Приветствовав гостей, З.Гасанов отметил, что по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжаются реформы, направленные на приведение азербайджанской армии в соответствие со стандартами Вооруженных сил Турции.
В свою очередь, Р.Далкыран особо отметил важность подобных встреч с точки зрения расширения взаимного сотрудничества.
На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах развития азербайджано-турецкого военного сотрудничества и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.