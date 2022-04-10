Неспокойная ночь в регионах Украины: ракетные удары, бои...
За ночь на 12 апреля россияне ударили ракетой по Хмельницкой области, а также постоянно обстреливали артиллерией Луганскую область, передает “Украинская правда” со ссылкой на отчеты глав регионов.
Согласно информации, относительно спокойно ночь прошла во многих областях Украины: на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской областях, Киевской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Винницкой, Тернопольской областях, Кировоградщине, Житомирщине, Черкасщине, Черниговской, Полтавской и Сумской.
В Хмельницкой области ночью во время "Воздушной тревоги" произошел ракетный удар в инфраструктурный объект на территории Хмельницкой области. В результате произошел пожар, который уже ликвидирован. Жертв нет.
Сообщается, что в Харькове продолжаются обстрелы гражданского населения. Россияне из реактивных систем залпового огня стали разбрасывать по городу мины замедленного действия. За ночь и день обстрелов в области более 30 пострадавших среди гражданского населения, 8 погибли. Число еще устанавливается. Также по области продолжаются бои в Изюмском направлении. Кроме того, были обстрелы мирного населения и гражданской инфраструктуры в Балаклее, Дергачевском, Чугуевском районах.
В Луганской области не прекращаются постоянные артобстрелы всей территории. Вчера больше всего пострадали жилищные массивы Рубежного, Лисичанска, Северодонецка и Новодружеска. В Лисичанске – один погибший мужчина, еще три человека ранены, двоих вовремя эвакуировали из-под обстрелов. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям ликвидировала 17 пожаров. В Донецкой области в Очеретинском ВА примерно с 4 утра начались обстрелы почти по всей линии в районе сел Новоселовка-3, Красногоровка, Водяное, Пески.
Обстрелы продолжаются по всей линии вокруг Авдеевки, единичные прилеты в старую часть города. В настоящее время информации о пострадавших и погибших не поступало. Продолжаются боевые действия и обстрелы и в Херсонской области на территориях недалеко от Днепропетровской и Николаевской областей. Есть пострадавшие.