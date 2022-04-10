Экс-вице-премьер Грузии воюет в Украине
Экс-вице-премьер, бывший спикер парламента Грузии Георгий Барамидзе воюет в Украине в составе грузинского легиона, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.
"За Украину в составе грузинского легиона воюет экс-вице-спикер парламента и экс-вице-премьер Грузии Георгий Барамидзе", - написал Гончаренко в Telegram.
Он опубликовал видео с Барамидзе, на котором тот рассказывает, что в Украине находятся 300-400 грузинских легионеров. Часть из них под Киевом, еще одна часть – под Харьковом.