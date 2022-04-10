В России признали снижение ВВП более чем на 10%

«Минфин и Минэкономразвития уточняют прогноз по ВВП России на 2022 год, официальный прогноз снижения будет больше 10%». Об этом сообщил председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин, передает ТАСС.

Кудрин отметил, что снижение ВВП повлияет на бюджеты России, на доходы бюджетов, на выполнение тех законов о бюджете, которые приняты всеми субъектам России. При этом, по его словам, федеральный бюджет будет оказывать необходимую помощь регионам.

«В этом году нам придется больше работать, в том числе мониторить эти вопросы», - сказал глава Счетной палаты.

Ранее Всемирный банк спрогнозировал, что ВВП России в 2022 году сократится на 11,2%. Но в 2023 и 2024 годах ожидается рост на 0,6% и 1,3% соответственно.