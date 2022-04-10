На заседании Милли Меджлиса Эльман Рустамов был освобожден от должности члена правления Центрального банка.

Первым вопросом, который обсудили на заседании парламента, стал проект постановления Милли Меджлиса Азербайджана об освобождении Эльмана Рустамова от должности члена правления Центрального банка. После обсуждения документ был поставлен на голосование и принят.

Обсудили и проект решения Милли Меджлиса о назначении Талеха Кязымова членом правления Центрального банка Азербайджана. После рассмотрения документ был поставлен на голосование. Депутаты проголосовали за кандидатуру нового главы Центробанка. Выступая в парламенте, Талех Казимов выразил благодарность президенту за оказанное доверие и заверил, что сделает все, чтобы оправдать его.

Согласно законодательству страны, Милли Меджлис утверждает назначение только членов правления Центробанка. Председатель ЦБА назначается президентом Азербайджана. Правление ЦБ в настоящее время состоит из 4 человек.