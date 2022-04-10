Эльман Рустамов освобожден от должности члена правления Центробанка обновлено
На заседании Милли Меджлиса Эльман Рустамов был освобожден от должности члена правления Центрального банка.
Первым вопросом, который обсудили на заседании парламента, стал проект постановления Милли Меджлиса Азербайджана об освобождении Эльмана Рустамова от должности члена правления Центрального банка. После обсуждения документ был поставлен на голосование и принят.
Обсудили и проект решения Милли Меджлиса о назначении Талеха Кязымова членом правления Центрального банка Азербайджана. После рассмотрения документ был поставлен на голосование. Депутаты проголосовали за кандидатуру нового главы Центробанка. Выступая в парламенте, Талех Казимов выразил благодарность президенту за оказанное доверие и заверил, что сделает все, чтобы оправдать его.
Согласно законодательству страны, Милли Меджлис утверждает назначение только членов правления Центробанка. Председатель ЦБА назначается президентом Азербайджана. Правление ЦБ в настоящее время состоит из 4 человек.
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Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса Азербайджана. Депутаты обсудят шесть вопросов, сообщил корреспондент haqqin.az.
Это проект постановления Милли Меджлиса об освобождении Эльмана Рустамова от должности члена правления Центрального банка; проект постановления Милли Меджлиса о назначении Талеха Кязимова на должность члена правления Центрального банка; законопроект об утверждении Меморандума о взаимопонимании между правительством Азербайджанской Республики, правительством Турецкой Республики и правительством Грузии об учениях сил специального назначения «Кавказский орел»; законопроект «О продовольственной безопасности» (второе чтение); законопроект о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение); законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики (первое чтение).