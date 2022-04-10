Минобороны Украины проверяет информацию о химатаке в Мариуполе

Информация о применении Россией химического оружия в Мариуполе проверяется, заявила во вторник, 12 апреля, замминистра обороны Анна Маляр.

«Мы эту информацию проверяем, пытаемся понять, что. Однако, по предварительным данным, могу говорить, что есть предположение, что... фосфорные боеприпасы возможно были. Но окончательная официальная информация будет позже», - сказала Маляр, добавив, что риск применения химического оружия россиянами остается на очень высоком уровне.

Ранее в Пентагоне заявили, что не могут пока подтвердить информацию о применении химоружия в Мариуполе.

Напомним, лидер полка «Азов» Андрей Билецкий ранее рассказал, что химическое оружие сбросили на «Азовсталь». В результате атаки пострадали три человека.