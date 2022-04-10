Операция «Оскар»: Европол начал охоту на российские активы

Европейское полицейское агентство (Европол) объявило о начале операции по выявлению активов, которые принадлежат россиянам, попавшим под санкции. Ее назвали «Оскар», говорится в заявлении организации.

«Европол запустил операцию «Оскар», чтобы поддержать финансовые расследования стран-членов ЕС, нацеленные на полученные преступной деятельностью активы, которыми владеют физлица и юрлица, в отношении которых введены санкции из-за действий России в Украине», - отмечается в заявлении.

Операция проходит совместно с Евроюстом и Европейской службой пограничной и береговой охраны Frontex. «Операция также нацелена на поддержку уголовных расследований, которые проводятся странами-членами ЕС в связи с обходом введенных ЕС торговых и экономических санкций. Операция «Оскар» продлится как минимум один год», - подчеркивается в заявлении.