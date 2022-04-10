Вооруженные силы России высокоточными ракетами воздушного и морского базирования уничтожили два склада боеприпасов и защищенный ангар с украинской авиационной техникой, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

"В течение ночи высокоточными ракетами воздушного и морского базирования были уничтожены: склад боеприпасов и защищенный ангар с украинской авиационной техникой на военном аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области, а также склад боеприпасов в районе населенного пункта Гавриловка Киевской области", - цитирует Конашенкова ТАСС.

По его словам, оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 32 военных объекта Украины. В районе Новомихайловки целью стал зенитный ракетный комплекс "Бук-М1", в районе Золотаревки - радиолокатор подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, а также один командный пункт и 18 районов сосредоточения украинской боевой техники. Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе два беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Бердянск и Мелитополь.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 130 самолетов, 99 вертолетов, 244 зенитных ракетных комплекса, 443 беспилотных летательных аппарата, 2 139 танков и других боевых бронированных машин, 241 установка реактивных систем залпового огня, 917 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2 046 единиц специальной военной автомобильной техники", - подытожил он.