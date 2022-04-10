Подачу газа из России в Армению приостановят
Подача природного газа в Армению будет временно приостановлена, сообщает пресс-служба ЗАО "Газпром Армения".
Отмечается, что "ЗАО "Газпром Армения" сообщает, что в связи с проведением восстановительных работ на магистральном газопроводе Красный мост - Севкар - Берд с 10:00 12.04.2022 г. до 19:00 13.04.2022 г. будет приостановлена подача природного газа в Республику Армения. Газоснабжение потребителей республики будет осуществляться без ограничений за счет резервов Абовянской станции подземного хранения газа (СПХГ)".
"Газпром" единственный поставщик природного газа в Армению, который продается потребителям. Оператором газотранспортной сети Армении является ЗАО "Газпром Армения" - 100%-ная "дочка" ПАО "Газпром".