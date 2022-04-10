Байден решил за Индию: покупка большого объема нефти не отвечает ее интересам

Президент США Джо Байден сказал премьер-министру Индии Нарендре Моди, что покупка большего количества нефти у России не отвечает интересам Индии и может навредить ответу США на войну в Украине, сообщает Reuters.

Во время часового видеозвонка в понедельник, 11 апреля, который официальные лица США назвали «теплым» и «откровенным», Байден и Моди публично выразили обеспокоенность по поводу ситуации в Украине.

«Положение Индии в мире не улучшится, если она будет полагаться на российские энергоносители. Президент очень четко дал понять, что увеличение этого не в их интересах», - заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки, комментируя разговор двух лидеров.