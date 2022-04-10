В России возникнет и дефицит унитазов

Сложности с логистикой, ухудшение эпидемиологической обстановки в Китае, новые санкции Евросоюза против России создают в стране проблемы с ассортиментом строительных и отделочных материалов. Через несколько месяцев DIY-сети (торговые сети для дома и сада) ожидают нехватку сантехники, строительной химии, инструментов и инженерного оборудования, пока же распродают существующие запасы, нехватка товаров станет заметной в течение ближайших двух месяцев, пишет «Коммерсант».

В онлайн-гипермаркете «ВсеИнструменты.ру» говорят, что наполненности складов у их поставщиков хватит на три-четыре месяца. Ключевая проблема — запрет на поставки из ряда западных стран, в основном инструментов, сантехники и садовой техники, говорят в компании.

Ситуацию осложняет пятый пакет санкций ЕС против РФ, принятый 8 апреля. В перечень запрещенных к ввозу в Россию товаров попал ряд наименований строительных и отделочных материалов. Среди них — различные краски и лаки, глины, отдельные виды ванн, душевых кабин, унитазов, бумажных материалов, черепицы из керамики и др.

С поиском замены будут сложности, отмечает «Коммерсант». Как рассказывает источник издания на рынке, российские производители унитазов, раковин и биде делают его из белого каолина, до 90% поставок которого до недавнего времени шли из Луганска. Аналогичная ситуация с кафельной плиткой, добавляет он. Другой собеседник издания в отрасли указывает, что доставка материалов из Китая также затруднена нехваткой контейнеров и начавшимися ограничениями из-за COVID-19 в Шанхае.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что сантехника и сложная электроника — наиболее уязвимые категории для российского DIY-рынка. По его словам, российские производители сантехники в перспективе смогут переориентироваться на китайский каолин, однако он будет в несколько раз дороже из-за логистики.