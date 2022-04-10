В Пекине заявили, что США используют конфликт в Украине для сдерживания Китая и России
Власти США намеренно обостряют конфликт в Украине для сдерживания Китая и России, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
"Действия США и НАТО довели уровень трений между Россией и Украиной до критической точки. Американская сторона не стала принимать конкретные меры для снижения эскалации, а наоборот подливает масла в огонь и обостряет конфликт, заставляя другие страны выбрать сторону. США также постоянно распространяют дезинформацию для того, чтобы очернить Китай и извратить его ответственную позицию по содействию мирным переговорам. Они пытаются переложить ответственность, проводят провокации и пытаются извлечь выгоду, найти пространство для маневра и одновременно сдерживать как Россию, так и Китай", - цитирует дипломата ТАСС.