Ирак передал России вооружение для войны в Украине

Россия с помощью иранских контрабандистов получила из Ирака оружие и боеприпасы для войны в Украине, пишет британская The Guardian.

Издание ссылается на неназванных представителей Сил народной мобилизации в Ираке и региональных разведывательных служб. 

Отмечается, что 26 марта одно из подразделений Сил народной мобилизации переправило из Ирака в Иран ручные гранатометы и противотанковые ракеты.

«Иран передал России зенитно-ракетный комплекс Bavar 373 иранского производства, а также вернул российский ЗРК С-300, который ранее Тегеран купил у Москвы», - заявил источник газеты.

С-300

В эти дни, по данным The Guardian, три грузовых судна, способных перевозить военные грузы, пересекли Каспийское море из города Бендер-Энзели в Иране до Астрахани в России. Одно судно шло под флагом Ирана, еще два — под флагом России.