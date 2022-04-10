Ирак передал России вооружение для войны в Украине
Россия с помощью иранских контрабандистов получила из Ирака оружие и боеприпасы для войны в Украине, пишет британская The Guardian.
Издание ссылается на неназванных представителей Сил народной мобилизации в Ираке и региональных разведывательных служб.
Отмечается, что 26 марта одно из подразделений Сил народной мобилизации переправило из Ирака в Иран ручные гранатометы и противотанковые ракеты.
«Иран передал России зенитно-ракетный комплекс Bavar 373 иранского производства, а также вернул российский ЗРК С-300, который ранее Тегеран купил у Москвы», - заявил источник газеты.
В эти дни, по данным The Guardian, три грузовых судна, способных перевозить военные грузы, пересекли Каспийское море из города Бендер-Энзели в Иране до Астрахани в России. Одно судно шло под флагом Ирана, еще два — под флагом России.