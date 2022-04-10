На Апшероне птицеферму незаконно подключили к газовым линиям заявление «азеригаз»; видео
Выявлено предприятие, незаконно использующее природный газ. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе ПО «Азеригаз».
Отмечается, что сотрудники Апшеронского регионального департамента ПО «Азеригаз» выявили объект предпринимательства, незаконно использующий газ вне счетчика по подземной газовой линии среднего давления.
После осмотра территории выяснилось, что данный объект функционирует как птицеводческое предприятие.
«Еще раз обращаясь ко всем абонентам, сообщаем, что по каждому хозяйствующему субъекту, допустившему подобные случаи незаконного вмешательства в газоснабжение, будут приняты решительные и неотложные меры независимо от вида деятельности», - заявили в «Азеригаз».