США приказали сотрудникам генконсульства покинуть Шанхай

Госдепартамент США распорядился, чтобы все сотрудники генконсульства страны в Шанхае, не связанные с выполнением срочных задач, а также члены их семей покинули Китай, передает «Ъ».

Кроме того, американские власти призвали граждан отказаться от поездок в Китай.

В заявлении говорится, что отзыв сотрудников консульства связан с ростом числа заболевших COVID-19 и введенными жесткими карантинными ограничениями, а также «произвола» китайских властей.

«Откажитесь от поездки в Китайскую Народную Республику из-за произвольного применения местных законов и ограничений, связанных с COVID-19. Не совершайте поездок в специальный административный район Гонконг, провинцию Цзилинь и город Шанхай из-за ограничений, связанных с COVID-19, в том числе риска разлучения родителей и детей. Откажитесь от поездки в Гонконг из-за произвольного применения местных законов», - говорится в заявлении Госдеп.