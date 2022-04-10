Через день после того, как Solaris подошел к порту Бодрума, другая яхта Абрамовича, Eclipse, бросила якорь в турецком порту Мармарис. Владельцы у портов разные, и поэтому 162-метровой яхте Eclipse разрешили остаться в порту Мармариса. А вот экипажу Solaris повезло меньше - судно так и не задержалось в Бодруме.

Суперъяхту российского олигарха Романа Абрамовича стоимостью 808 миллионов долларов выдворили из турецкого порта в Бодруме. Судно под названием Solaris, плавающее под бермудским флагом, укрылась в порту Бодрума 22 марта из-за санкций, введенных США, Европейским союзом и Великобританией в отношении российских олигархов. Однако сейчас огромный 140-метровый корабль выведен из порта и плывет в неизвестном направлении по Эгейскому морю.

Отмечается, что произошло это по инициативе британской компании Global Ports Holding, которая управляет портом.

Эксперты по правовым вопросам заявили, что Global Ports Holding рисковала попасть под суд, если бы приняла портовые или прочие сборы за размещение суперъяхты, связанной с Абрамовичем.

В то же время Eclipse, считающаяся второй по величине суперъяхтой в мире, не сталкивалась с подобной ситуацией в Мармарисе.

Пока неизвестно, куда направляется Solaris, на борту которого имеется вертолетный ангар, теннисный корт, бассейн и спальные места примерно на 100 гостей и членов экипажа.

Ранее британские таблоиды писали, что теперь Абрамович практически доведен до ручки - он просит в долг у друзей из-за санкций. Рассказывая о нынешнем положении миллиардера, The Sun сообщила, что в начале 2000-х он заказал в Баку суши из своего любимого лондонского ресторана, потратив 40 000 фунтов стерлингов на частный самолет для его доставки.