Зеленский: даже события в Буче не заставили Евросоюз ввести эмбарго на российские энергоносители

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Евросоюз, что лишь в шестом пакете санкций началось обсуждение нефтяного эмбарго, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы украинского государства во время обращения в парламент Литвы.

"Если только для шестого пакета санкций начали всерьез обсуждать нефть, значит мир не осознает, к какой войне готовилась Россия. Если до сих пор нет четкой определенности в отношении российского газа, значит не может быть и уверенности, что в Европе есть общая воля, чтобы прекратить российские военные преступления, чтобы принудить Россию к миру. Если есть крупные европейские компании и крупные европейские банки, которые даже в разгар боевых действий в Украине не считают нужным выйти с российского рынка, то это означает, что все остальные компании будут принимать это как сигнал "ждать", а потом можно будет работать", - отметил украинский лидер.

Зеленский также подчеркнул, что даже события в Буче не заставили Евросоюз ввести эмбарго на энергоносители из России.