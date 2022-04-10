Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова рассказала иностранным журналистам, какие зверства российские военные учиняли в Киевской области, в частности в Буче. Об этом она сообщила BBC и The New York Times.

По словам правозащитницы, в одном из подвалов Бучи россияне держали сразу около 25 девушек возрастом 14-24 года, которых регулярно насиловали, — теперь девять из них ждут детей.

«Российские солдаты сказали им, что они будут насиловать их до такой степени, что они не захотят сексуальных контактов ни с одним мужчиной, чтобы помешать им иметь украинских детей», — заявила омбудсмен.