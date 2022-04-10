Спецслужбы Израиля исследуют подозрительные кружки из Китая

Сотрудники служб безопасности Израиля проверяют подаренные правительственным учреждениям страны посольством Китая термокружки, в которых, предположительно, спрятаны прослушивающие устройства, пишет газета The Jerusalem Post.

"Ситуация - неясная, служба общей безопасности (ШАБАК) начала расследование инцидента", - пишет газета со ссылкой на дипломатические источники. По словам источника портала Walla, вызвавшую подозрения деталь обнаружили на кружке, предназначавшейся в подарок министру инноваций, науки и технологий Орит Фаркаш-Хакоэн. Ее осмотрели до того, как она попала в офис, после этого ШАБАК изъяла все кружки, прибывшие в партии из посольства.

В китайском посольстве заявили, что сообщение о "жучке" является "беспочвенным слухом", который был распространен "силами, которые хотят подорвать отношения Израиля и Китая".