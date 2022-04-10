Константина Райкина уволили из российского вуза за антивоенные высказывания

Ректор Высшей школы сценических искусств (Театральной школы Константина Райкина) Анатолий Полянкин снял Константина Райкина с поста художественного руководителя вуза. Об этом, как сообщил журнал «Театр», говорится в заявлении студенческого совета театральной школы.

Райкина сняли с должности 12 апреля. В студсовете вуза посчитали решение ректора «неприемлемым и идущим вразрез с интересами студентов». Представители учащихся призвали Рособрнадзор обратить внимание на это и «не допустить разрушения уникального образовательного учреждения».

Райкин, в частности, заявил: «В каждом из нас живет генетическая память о войне. Мы не хотим новой войны».