Британия рекомендует своим гражданам покинуть Россию

Граждан Великобритании призвали покинуть территорию России, а в случае невозможности это сделать – ограничить какие-либо путешествия по стране. Об этом сообщается на сайте британского МИД во вторник, 12 апреля.

"МИД Великобритании рекомендует не путешествовать по всей территории России из-за отсутствия доступных вариантов перелета для возвращения в Британию и повышенной нестабильности российской экономики. Если ваше присутствие в России не является важным, настоятельно рекомендуем рассмотреть возможность выезда", – говорится в сообщении.

МИД предупреждает британцев об отсутствии прямых рейсов из РФ в Соединенное Королевство и страны ЕС. Покинуть Россию можно стыковочными рейсами через страны Ближнего Востока и Турцию, а также автобусами в страны Балтии с последующим перелетом в Британию. Также внешнеполитическое ведомство предупреждает об угрозе стремительного снижения стоимости российского рубля, инфляции и приостановки работы карт MasterCard и Visa в РФ.