Западные СМИ со ссылкой на Flightradar.com также сообщили, что 10 апреля в Сербию вылетели еще шесть военно-транспортных самолетов Y-20 ВВС Китая, доставив заказчику вторую партию ракет. Это крупнейшая зарубежная грузовая операция, осуществленная ВВС Китая с участием транспортных самолетов Y-20.

В минувшую субботу, 9 апреля, китайские военно-транспортные самолеты Y-20 через воздушное пространство Турции и Болгарии доставили в аэропорт Никола Тесла под Белградом зенитно-ракетные комплексы средней дальности FK-3. Об этом сообщает Associated Press и ряд других СМИ.

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь в понедельник подтвердил, что Пекин поставил военную технику в Сербию в рамках двусторонних соглашений о военно-техническом сотрудничестве с балканской страной. По его словам, поставка осуществлялась в соответствии с планом военного сотрудничества двух стран, не имеет никакого отношения к текущей ситуации вокруг Украины и не направлена против какой-либо третьей страны. Однако западные СМИ сообщают, что использование Китаем воздушного пространства двух стран НАТО для доставки современных систем противовоздушной обороны балканскому союзнику России вызывает озабоченность в связи с растущим глобальным влиянием Пекина.

Президент Сербии Александр Вучич не ответил на вопросы о том, какой груз перевозили китайские самолеты, отметив лишь, что оружие, являющееся «новейшим предметом гордости» сербских вооруженных сил, будет представлено 12 или 13 апреля.

В 2020 году Сербия подписала соглашение о закупке у Китая ракетных комплексов средней дальности FK-3 (экспортный вариант ракетных комплексов HQ-22). После подписания соглашения официальные лица США порекомендовали Сербии отказаться от закупок, если Белград все еще ставит целью вступление в НАТО и Европейский Союз.

Ракеты FK-3 имеют скорость 6 махов и дальность 150 километров. В то же время дальность аналогичных ракет, находящихся на вооружении китайской армии, составляет 170 километров.

Ракеты управляются полуактивным радиолокационным наведением с возможностью вторичного командного наведения. Сообщается, что они могут поражать баллистические и крылатые ракеты, самолеты, вертолеты и БПЛА.

Стандартная система HQ-22/FK-3 состоит из радиолокационной машины и трех ракет-носителей, каждая из которых оснащена четырьмя ракетами. Каждая батарея предположительно может одновременно поражать шесть воздушных целей. Комплексы HQ-22 поступили на вооружение Народно-освободительной армии Китая в 2017 году.