Зачем Азербайджану Teknofest

Фестиваль, как его преподносят в СМИ, развлекательное мероприятие с выставками и грандиозными шоу-программами. Но если углубиться в программу Teknofest, проанализировать его основные приоритеты и какие результаты ожидает получить Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана от фестиваля, становится понятно, что за развлекательной программой стоит долгосрочный план по подготовке целого поколения молодежи к совершению большого скачка на глобальной технологической арене.

Teknofest - одно из значимых и крупных мероприятий в области инновационных технологий, которое в скором времени состоится в столице Азербайджана. Все местные новостные порталы и телевизионные каналы выпустили ряд репортажей о фестивале, рассмотрев его с различных сторон. Но окончательного и конкретного ответа, какую пользу принесет Азербайджану столь масштабное, а потому затратное мероприятие, наши граждане пока не получили.

Азербайджан ничем не хуже

Не секрет, что именно интернациональные технологические конференции, проходящие в крупнейших городах мира, становятся эпицентром скопления ведущих умов в сфере инноваций и выявления глобальных проектов, способных решить актуальные проблемы человечества. Сотни стартапов и миллионы инженеров получали возможность заявить о себе на подобных конференциях. Для Азербайджана подобной площадкой может стать Teknofest, где наши молодые инженеры и новаторы смогут показать свои идеи мировому инновационному сообществу.

«У тебя все получится!»

Стоит признать, что в сравнении с другими странами, находящимися на вершине технологического Олимпа, Азербайджан не обладает необходимым количеством экспертов и менторов, способные повлиять на развитие молодых новаторов. Последствия данной проблемы выявляются в отсутствии мотивации и стимула продолжать и реализовывать свои идеи, что в итоге приводит либо к «утечке мозгов», либо к прекращению работы над идеей. В последние годы, мы часто становимся свидетелями случаев, когда наши соотечественники, не найдя соответствующую поддержку, покидают страну и становятся ведущими инженерами в NASA, SpaceX, Meta и в других крупных компаниях. Фестиваль Teknofest привлекает в страну тех самых менторов и экспертов, которые готовы приложить силы и время, чтобы рассмотреть инновационные идеи студентов и школьников, и разжечь в них стимул довести развитие своей идеи до конца с последующим выводом на глобальный уровень. Нет ничего ценнее, чем слова эксперта: «Твоя идея осуществима, у тебя всё получится!»

Все познается в сравнении

Истина познается в сравнении. Это правило действенно и в сфере инноваций. Многие молодые инженеры из регионов страны не обладают возможностями сравнить свои проекты с идентичными проектами сверстников из столицы или других стран. Данная ситуация зачастую ставит в тупик развитие идеи. Teknofest создает благоприятную конкурентную среду, в которой молодежь не только демонстрирует свои проекты и навыки, но и видит преимущества других конкурсантов. В такой среде возникают коллаборации, обмен опытом и понимания недостатков и недочетов в своем проекте. Даже если молодая команда не добивается успеха на фестивале, она получает важный и бесценный опыт, чтобы стать лучше.

Где взять денег?

Отсутствие необходимого капитала для создания прототипа или улучшения уже готового продукта вечная и основная проблема многих стартапов. Большинство азербайджанских стартапов не обладают выходом на венчурные фонды, крупные гранты и иные источники финансирования. Технологическое мероприятие подобное TEKNOFEST, это прекрасная возможность побороться за денежное вознаграждение, привлечь внимание зарубежных инвесторов или найти крупных коммерческих партнеров, способные предоставить площадку для пилотных проектов и стать клиентом амбициозного стартапа. Опыт Турции, где проходил Teknofest все этих годы, демонстрирует, что стартапы, выступающие на фестивале в последующие годы не только становятся основными игроками на турецком рынке, но и выходят на мировой уровень. Прошлогоднее участие азербайджанских стартапов на Teknofest позволило нескольким стартапам найти инвесторов и подписать крупные контракты с зарубежными партнерами. Данный факт внушает надежду, что Teknofest, запланированный на конец мая этого года, станет еще более успешным для многих азербайджанских новаторов и предпринимателей.

Из искры возгорится пламя

Организаторы фестиваля Teknofest Azerbaijan ожидают большой интерес к мероприятию и прогнозируют многотысячный поток посетителей среди которых будут школьники и дети из разных уголков Азербайджана. Фееричная и многообещающая программа фестиваля, полеты дронов, запуски спутников, демонстрация изобретений и выступления стартаперов обязательно повлияют на кругозор детей и подростков, зажгут в них интерес к технологиям, и возможно среди тех самых школьников появится один, который станет в будущем новым Илоном Маском.