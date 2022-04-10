Кремль планировал создать «народные республики» в западных областях Украины, начав работу летом 2021 года. Об этом, как передает «Украинская правда», сообщили в СБУ.

Один из участников группировки пошел на сотрудничество со следствием.

На него вышел отставной сотрудник вражеской разведки, оказавшийся организатором «схемы». Он заявил о намерении создать новое народовластие в Украине, и если действующая власть сама не уйдет в отставку, то группа перейдет к силовому сценарию.