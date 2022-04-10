После жарких споров в парламенте Армении реваншисты заявили, что идут в Карабах наши подробности
Оппозиционные депутаты парламента Армении в ходе сегодняшнего заседания заявили, что бойкотируют очередные четырехдневные еженедельные пленарные заседания и отправляются на территории Азербайджана, временно контролируемые российскими миротворцами.
Как сообщают армянские СМИ, об этом с трибуны парламента заявил бывший министр обороны Сейран Оганян. Напомним, что в период второй карабахской войны генерал-полковник Оганян был комендантом оккупированной Шуши и позорно бежал с поля боя.
Оганян без обиняков заявил следующее: «Мы не допустим соглашений, не предусматривающих статус «Арцаха» (этим доримским топонимом армянские националисты называют верхнюю часть Карабаха – ред.) в составе Азербайджане». Видимо, так он напоминает о предложенных Баку новых принципах окончательного урегулирования и нормализации отношений.
Пыл Оганяна на этом не утих - перед тем как покинуть здание парламента, популист вывесил на трибуне сепаратистский флаг карабахских армян. Однако продержался кусок ткани на трибуне недолго - его убрал депутат от правящей партии «Гражданское согласие» Ваган Алексанян.
«Когда отсутствие славы становится судьбой, когда глупость становится повседневной работой, бывшим министрам обороны (имеется в виду Оганян – ред.) приходится появляться с «флагом Карабаха» и устанавливать его на трибуну парламента», - прокомментировал произошедшее Алексанян.
А глава фракции «Гражданский договор» Айк Конджорян назвал провокацией бойкот оппозицией заседаний парламента и тем более их вояж на территорию Азербайджана, контролируемую российскими миротворцами. По его словам, этот шаг оппозиции усугубит проблемы безопасности Армении и проживающих в этих районах армян.
По словам Конджоряна, оппозиция использует вопрос Карабаха и проблемы безопасности, чтобы совершить в Армении переворот. «Мы вместе с нашим народом не допустим этого», - заявил он.
Рустам Батоян, другой депутат от партии «Гражданский договор», согласился с коллегой, заявив, что сожжение оппозицией турецкого флага и поездка в Карабах не сулят Армении ничего хорошего.
«Если сжигая флаг Турции, вы сделали какой-то конкретный шаг для Армении и способствовали какому-то положительному процессу в стране, то вы все сделали правильно. Однако мы ничего хорошего в этом не увидели. Если вы думаете, что сжигая флаг Турции, спасаете родину, то нарисуйте слона и, разорвав его на части, представьте себя сильными парнями. Ваше место уже на мусорной свалке», - сказал он.
Отметим, что 5 апреля, накануне переговоров в Брюсселе, армянская оппозиция провела митинг в центре Еревана с воинственными лозунгами против мирного соглашения в рамках территориальной целостности Азербайджана. Реваншистская оппозиция в лице свергнутого во время цветной революции карабахского клана всячески паразитирует на ущемленном чувстве армянского ура-патриотизма с целью организации массовых беспорядков и свержения легитимного правительства Никола Пашиняна.