Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 14:23

Оппозиционные депутаты парламента Армении в ходе сегодняшнего заседания заявили, что бойкотируют очередные четырехдневные еженедельные пленарные заседания и отправляются на территории Азербайджана, временно контролируемые российскими миротворцами. Как сообщают армянские СМИ, об этом с трибуны парламента заявил бывший министр обороны Сейран Оганян. Напомним, что в период второй карабахской войны генерал-полковник Оганян был комендантом оккупированной Шуши и позорно бежал с поля боя. Оганян без обиняков заявил следующее: «Мы не допустим соглашений, не предусматривающих статус «Арцаха» (этим доримским топонимом армянские националисты называют верхнюю часть Карабаха – ред.) в составе Азербайджане». Видимо, так он напоминает о предложенных Баку новых принципах окончательного урегулирования и нормализации отношений.

Пыл Оганяна на этом не утих - перед тем как покинуть здание парламента, популист вывесил на трибуне сепаратистский флаг карабахских армян. Однако продержался кусок ткани на трибуне недолго - его убрал депутат от правящей партии «Гражданское согласие» Ваган Алексанян. «Когда отсутствие славы становится судьбой, когда глупость становится повседневной работой, бывшим министрам обороны (имеется в виду Оганян – ред.) приходится появляться с «флагом Карабаха» и устанавливать его на трибуну парламента», - прокомментировал произошедшее Алексанян. А глава фракции «Гражданский договор» Айк Конджорян назвал провокацией бойкот оппозицией заседаний парламента и тем более их вояж на территорию Азербайджана, контролируемую российскими миротворцами. По его словам, этот шаг оппозиции усугубит проблемы безопасности Армении и проживающих в этих районах армян. По словам Конджоряна, оппозиция использует вопрос Карабаха и проблемы безопасности, чтобы совершить в Армении переворот. «Мы вместе с нашим народом не допустим этого», - заявил он.

Рустам Батоян, другой депутат от партии «Гражданский договор», согласился с коллегой, заявив, что сожжение оппозицией турецкого флага и поездка в Карабах не сулят Армении ничего хорошего. «Если сжигая флаг Турции, вы сделали какой-то конкретный шаг для Армении и способствовали какому-то положительному процессу в стране, то вы все сделали правильно. Однако мы ничего хорошего в этом не увидели. Если вы думаете, что сжигая флаг Турции, спасаете родину, то нарисуйте слона и, разорвав его на части, представьте себя сильными парнями. Ваше место уже на мусорной свалке», - сказал он.